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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Эмиль Галимов и Порядин устроили драку

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Эмиль Галимов и Порядин устроили драку
Хоккей / КХЛ 0

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик», встреча проходит на «Татнефть Арене» (2:1, закончился второй период).

На 30-й минуте Павел Порядин («Нефтехимик») и Эмиль Галимов («Ак Барс») решили выяснить отношения. Они устроили небольшую драку. Оба хоккеиста получили по четыре минуты штрафа за грубость.

Видео эпизода доступно на сайте КХЛ.

Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;
Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;
Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;
Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.

Состав «Нефтехимика»:
Барулин (Шарыченков);
Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;
Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;
Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин – Сергеев;
Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.

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