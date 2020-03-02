«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Эмиль Галимов и Порядин устроили драку

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик», встреча проходит на «Татнефть Арене» (2:1, закончился второй период).



На 30-й минуте Павел Порядин («Нефтехимик») и Эмиль Галимов («Ак Барс») решили выяснить отношения. Они устроили небольшую драку. Оба хоккеиста получили по четыре минуты штрафа за грубость.

Видео эпизода доступно на сайте КХЛ.



Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;

Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;

Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;

Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.



Состав «Нефтехимика»:

Барулин (Шарыченков);

Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;

Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;

Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин – Сергеев;

Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.