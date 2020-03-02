«Спартак» заменил Гудачека после третьего пропущенного гола в матче с «Динамо»
В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются московские «Динамо» и «Спартак», встреча проходит на «ВТБ Арене» (3:0, закончился второй период).
После третьей пропущенной шайбы «Спартак» заменил голкипера Юлиуса Гудачека. Место в воротах занял Павел Хомченко. У «Динамо» во втором периоде дубль оформил Андре Петерссон. Ещё одну шайбу в самом начале встречи забросил Дмитрий Яшкин.
В эти минуты проходят ещё два матча плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА играет в нижегородским «Торпедо», а казанский «Ак Барс» — с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ранее 2 марта завершился матч серии плей-офф в Восточной конференции. «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 2:0.
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