Шипачёв наказан штрафом «2+10» за грубый приём против Галимова

В первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции встречаются московские «Динамо» и «Спартак», встреча проходит на «ВТБ Арене» (счёт 4:0, идёт третий период).



На 45-й минуте нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв выставил локоть и ударил форварда «Спартака» Анселя Галимова в голову. За это он был наказан штрафом «2+10».

Видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В эти минуты проходят ещё два матча плей-офф Кубка Гагарина. ЦСКА играет в нижегородским «Торпедо», а казанский «Ак Барс» — с нижнекамским «Нефтехимиком».



Ранее 2 марта завершился матч серии плей-офф в Восточной конференции. «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 2:0.