Конь ЦСКА — герой из «Пилы», растяжка Капризова и танцы чирлидерш. Фото матча с «Торпедо»

2 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ ЦСКА одержал победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Ещё в первом периоде московский клуб сделал хорошую заявку на победу, забросив две шайбы. На 4-й минуте хозяев вперёд вывел Антон Слепышев, а на 7-й минуте Марио Кемпе удвоил преимущество «армейцев». В начале второго периода третью шайбу забросил Линден Вей. Гостям в итоге так и не удалось вернуться в игру.

Следующий матч команд состоится в среду, 4 марта. Встреча будет вновь проходить в Москве. После этого команды продолжат серию в Нижнем Новгороде.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.