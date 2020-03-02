«Динамо» крупно обыграло «Спартак» в первом матче плей-офф

Московское «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимало «Спартак». Встреча прошла на льду «ВТБ Арены» и завершилась победой хозяев — 5:1.
«Динамо» вышло вперёд уже в начале встречи — на 3-й минуте отличился Дмитрий Яшкин. В середине первой двадцатиминутки бело-голубые смогли забросить вторую шайбу, но судьи не засчитали взятия ворот. Семён Панкратов под углом вылез на ворота и протолкнул шайбу мимо Юлиуса Гудачека. Тренер «Спартака» Олег Знарок взял запрос на помеху вратарю, и судьи после видеопросмотра отменили гол «Динамо».
В начале второго периода подопечные Владимира Крикунова забросили вновь. На этот раз всё было в рамках правил, отличился Андре Петерссон. В концовке второго периода он оформил дубль после передач Артёма Волкова и Андрея Миронова. После третьей пропущенной шайбы Знарок убрал с площадки Гудачека, место в воротах «Спартака» занял Павел Хомченко. Однако и он не смог избежать пропущенного гола. Большинство реализовал Михал Чайковски, ассистировали ему Вадим Шипачёв и Юусо Хиетанен. В концовке «Спартак» забил гол престижа — Анатолий Никонцев отличился после паса Патрика Херсли. Окончательный счёт установил Владимир Брюквин – 5:1.
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