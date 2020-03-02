«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1.



На 8-й минуте «Ак Барс» вперёд вывел Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Артём Галимов и Станислав Галиев. В середине периода казанцы удвоили своё преимущество — после передачи Артёма Лукоянова отличился Галимов. Менее двух минут потребовалось «Нефтехимику», чтобы сократить разницу в счёте — Марат Хайруллин воспользовался пасом Якоба Берглунда и поразил ворота Тимура Билялова. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но уже в начале третьей двадцатиминутки «Ак Барс» снова увеличил преимущество — после передач Андрея Педана и Микаэля Викстранда шайбу забросил Михаил Глухов. Окончательный счёт в матче установил Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Станислав Галиев и Альберт Яруллин.