«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1.
На 8-й минуте «Ак Барс» вперёд вывел Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Артём Галимов и Станислав Галиев. В середине периода казанцы удвоили своё преимущество — после передачи Артёма Лукоянова отличился Галимов. Менее двух минут потребовалось «Нефтехимику», чтобы сократить разницу в счёте — Марат Хайруллин воспользовался пасом Якоба Берглунда и поразил ворота Тимура Билялова. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но уже в начале третьей двадцатиминутки «Ак Барс» снова увеличил преимущество — после передач Андрея Педана и Микаэля Викстранда шайбу забросил Михаил Глухов. Окончательный счёт в матче установил Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Станислав Галиев и Альберт Яруллин.
- 2 марта 2020
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