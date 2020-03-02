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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1.

На 8-й минуте «Ак Барс» вперёд вывел Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Артём Галимов и Станислав Галиев. В середине периода казанцы удвоили своё преимущество — после передачи Артёма Лукоянова отличился Галимов. Менее двух минут потребовалось «Нефтехимику», чтобы сократить разницу в счёте — Марат Хайруллин воспользовался пасом Якоба Берглунда и поразил ворота Тимура Билялова. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но уже в начале третьей двадцатиминутки «Ак Барс» снова увеличил преимущество — после передач Андрея Педана и Микаэля Викстранда шайбу забросил Михаил Глухов. Окончательный счёт в матче установил Мэтт Фрэттин, ассистировали ему Станислав Галиев и Альберт Яруллин.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Фрэттин (Галимов, Галиев) – 07:07' (5x5)   2:0 Галимов (Лукоянов) – 12:47' (5x5)   2:1 Хайруллин (Берглунд) – 14:08' (5x5)   3:1 Глухов (Педан, Викстранд) – 41:28' (5x5)   4:1 Фрэттин (Галиев, Яруллин) – 54:06' (5x4)
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