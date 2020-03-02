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Капризов: у ЦСКА не было установки играть на удержание счёта с «Торпедо»

Капризов: у ЦСКА не было установки играть на удержание счёта с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:0.

«Установки играть на удержание счёта после создания комфортного преимущества не было. Просто старались играть в каждом периоде, ничего такого специально не делали.

Про очки в плей-офф особо не думаешь, просто стараешься играть. Будь, что будет, главное – чтобы победила команда. Стараемся аккуратнее и правильнее играть, не ошибаться и не давать повод, поэтому и не было удалений.

Никак специально на «Торпедо» не настраиваемся, просто готовимся к каждой игре и стараемся играть в свой хоккей. «Торпедо» – хорошая команда, здорово играют», – передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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