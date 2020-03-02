«Динамо» и «Спартак» набрали 125 минут штрафа в первом матче серии

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1.
Команды на двоих набрали 125 минут штрафа, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут.
Самые большие штрафы — до конца игры — получили Максим Гончаров, который ударил Дмитрия Яшкина в голову, и Александр Никишин, подравшийся с Игорем Полыгаловым. «2+10» выписали Вадиму Шипачёву за атаку в голову. Дисциплинарные штрафы по 10 минут заработали Александр Хохлачёв и Антон Злобин.
Кроме того, произошло ещё две драки, участники которых получили по четыре минуты за грубость: Андрей Алексеев подрался с Артёмом Фёдоровым, а Семён Панкратов — с Денисом Кокаревым. Остальные штрафы были двухминутными.
- 2 марта 2020
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