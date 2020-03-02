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Знарок – о том, он ли инициировал драки: и не надейтесь, что я отвечу на этот вопрос

Знарок – о том, он ли инициировал драки: и не надейтесь, что я отвечу на этот вопрос
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал стартовый матч серии плей-офф с московским «Динамо», в котором его подопечные уступили со счётом 1:5. В ходе встречи команды на двоих заработали 125 минут штрафа.

«Наверное, это первая игра. В принципе, сказать тут особо больше нечего. Если есть вопросы, задавайте, отвечу.
Я инициировал потасовку «пять на пять»? Странный вы вопрос задаёте. И вы считаете, что я на него отвечу? И не надейтесь.

Подумаем, как нейтрализовать звено Шипачёва. Не можем забить «Динамо», потому что лидеры молчат. Этого и не хватает. Во втором периоде всё наложилось. Дисциплина, вовремя не менялись, дальняя сторона, поэтому и не получилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Тренер загрустил при счёте 4:0 в пользу «Динамо», но просто так сдаваться не хотел. 125 минут штрафа – драк было много.
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