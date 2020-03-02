Крикунов: излишне грубая игра, но нельзя ничего про этих говорить

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в стартовом матче серии плей-офф со «Спартаком», а также переизбыток грубости в ходе встречи. Команды заработали на двоих 125 минут штрафа.



«Наверное, интересная игра для зрителей получилась. Излишне грубая, но… Ладно, нельзя ничего про этих говорить. Нам кажется, что Панкратов забил гол. Но судьи увидели там помеху голкиперу. Жалко. Молодой парень стремился забить. А в остальном — нормальная игра плей-офф. Зрителям интересно. Нам есть чем заниматься, особенно когда пять человек сидят на той стороне. Звенья нужно собирать новые.

Наверное, Яшкин правильно поступил, не став отвечать в том моменте. От человека тут всё зависит. Гасить эмоции должны судьи.

С Бочаровым всё нормально, но решили выпустить опытного Ерёменко. Дальше пока не знаю. Поживём — увидим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок — о том, не он ли инициировал драки: и не надейтесь, что я отвечу на этот вопрос