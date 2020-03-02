Шипачёв: последний раз «2+10» за удар в голову получал на ЧМ? Бывает, переклинивает

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Динамо», Шипачёв получил штраф «2+10» за удар соперника в голову.

«Здорово, сегодня выиграли. В конце выстояли, всё нормально. Готовимся к следующей игре. Хорошая игра плей-офф, двигаемся дальше. Не знаю, чем объяснить, что у нашего звена сегодня пошла игра. Сегодня были моменты, забили. Петя (Петерссон. — Прим. «Чемпионата») здорово забил два гола, Яшкин бросил. Уже забыли эту игру, у нас есть следующий матч, который надо выиграть.

Гончаров ударил Яшкина в голову клюшкой? У вас есть камера, посмотрите, что там было в эпизоде с удалением Гончарова на Яшкине, я не видел ничего. Порадовался ли, что остался в штрафбоксе? Дальше, следующий вопрос.

Не помню, когда в последний раз получал «2+10» за удар в голову. На чемпионате мира? Бывает, переклинивает. Игрок с шайбой ехал, я думал, Яшкин уедет от него, а он его тоже ударил, и я приехал в эту кучку.

Есть ли какое-то особое отношение к Галимову? (Шипачёв получил «2+10» за удар Галимова. — Прим. «Чемпионата»). Ребят, у нас задача выиграть. Мы сегодня выиграли, готовимся дальше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Динамо» крупно обыграло «Спартак» в первом матче плей-офф