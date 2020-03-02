А. Галимов — о приёме Шипачёва: я тут при чём? Это он захотел что-то доказать

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (1:5), а также грубый приём Вадима Шипачёва, за который игрок бело-голубых получил штраф «2+10».

«Не получилось первыми забить, но ничего страшного, это только начало серии. Уверенность у всех есть, все знают, что каждый может выйти и забить. 0-1 в серии, а не 1-5. Значит, ничего страшного не случилось.

Слова Крикунова обо мне? Не читаю прессу. Это их личное дело, сказали и сказали. Сегодня была обычная игра. По поводу приёма Шипачёва у него и спрашивайте. А я-то тут при чём? Он же пошёл бить. Это его дело. Захотел что-то доказать. Мне пойти удариться в Шипачёва? Это плей-офф, эмоции», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов: излишне грубая игра, но нельзя ничего про этих говорить