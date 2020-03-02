Яшкин: Гончаров сейчас сидит в раздевалке. Пусть сидит дальше

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 5:1. Во время матча Максим Гончаров ударил Яшкина в голову.
«Думаю, самым важным сегодня была хорошая игра в целом и реализация моментов. Думаю, на ход игры повлияло то, что нам удалось быстро забить. Всегда неприятно получать гол вначале, поэтому каким-то способом наверняка повлияло. Не знаю, за это ли меня били в концовке, у них спросите. Сильно ли прилетело в голову? Думаю, и так всё видели. А какой смысл был отвечать? Гончаров сейчас сидит в раздевалке, пять минут получил. Пусть сидит дальше. Было на моей памяти, что и больше человек в штрафбоксах сидело, чем сегодня, когда у «Динамо» было пять человек, а у «Спартака» четыре.
НХЛ есть НХЛ, а КХЛ есть КХЛ. Чем-то плей-офф в этих лигах отличаются, но это дерби и плей-офф, поэтому интенсивность хорошая. От следующих матчей не жду ничего нового, то же самое. Надо играть так же, поддерживать тактику. Ответственно играть, от обороны, а когда появятся моменты, реализовывать их. Сегодня мы хорошо играли, шайбу держали. Но можно ещё лучше. Конечно, главное — продолжать не поддаваться на провокации, зачем нам вчетвером играть», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 марта 2020
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