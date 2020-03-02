Никонцев: потасовки и поведение Гончарова? Это не ко мне, а к нему

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (1:5).
«Игра сегодня не получилась. Про потасовки и поведение Гончарова вопрос не ко мне, а к нему. Я не могу ничего ответить. Драки произошли из-за эмоций, это хоккей. Но я не видел, из-за чего это случилось.
Мы сегодня мало проблем создали голкиперу соперника и их защитникам. Хочется вести игру и в счёте, а не догонять соперника в ходе матча. Будем стараться забить первыми. Как нейтрализовать первое звено «Динамо»? Не буду вам об этом рассказывать», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Команды на двоих набрали 125 минут штрафа в первом матчем серии, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут.
- 2 марта 2020
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:41
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
21:57
-
21:46
-
21:45
-
21:13
-
21:08
-
20:45
-
20:07
-
19:54
-
19:33
-
19:18
-
19:03
-
18:48
-
17:45
-
17:19
-
16:53
-
16:33
-
16:14
-
16:04
-
15:31