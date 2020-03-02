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Никонцев: потасовки и поведение Гончарова? Это не ко мне, а к нему

Никонцев: потасовки и поведение Гончарова? Это не ко мне, а к нему
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо» (1:5).

«Игра сегодня не получилась. Про потасовки и поведение Гончарова вопрос не ко мне, а к нему. Я не могу ничего ответить. Драки произошли из-за эмоций, это хоккей. Но я не видел, из-за чего это случилось.

Мы сегодня мало проблем создали голкиперу соперника и их защитникам. Хочется вести игру и в счёте, а не догонять соперника в ходе матча. Будем стараться забить первыми. Как нейтрализовать первое звено «Динамо»? Не буду вам об этом рассказывать», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Команды на двоих набрали 125 минут штрафа в первом матчем серии, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут.

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