Квартальнов: в матче с «Нефтехимиком» немного занервничал, но потом взял себя в руки

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком». Матч закончился победой казанцев со счётом 4:1.

«Непростая игра, тяжёлая. Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно, в зоне нашей обороны играли. Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас в каких-то моментах накрывали. Тимур Билялов неплохо сыграл, оборона тоже — находились на линии броска. Тяжёлые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его — 2:0. Это хорошо.

Не хватало креатива? Сегодня много чего не хватало, и шайба сходила. Но у нас опытная команда, такое бывает, разные моменты были. Не могу сказать, что сегодня звенели, особенно в начале. Команда играла и держала нити игры в своих руках до конца. Надо отдать должное сопернику — они были раскрепощены и будут дальше. Для них это плюс.

Был активен на скамейке? Я немного занервничал, но потом взял себя в руки», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.