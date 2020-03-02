Никитин: быстро забив, ЦСКА снизил обороты, но Сорокин помог. Потом играли по счёту

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф с нижегородским «Торпедо» (3:0).



«Быстро забили, потом немного обороты снизили. «Торпедо» начало что-то создавать, но Сорокин помог. Дальше уже перестроились и играли по счёту», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Ещё в первом периоде московский клуб сделал хорошую заявку на победу, забросив две шайбы. На 4-й минуте хозяев вперёд вывел Антон Слепышев, а на 7-й минуте Марио Кемпе удвоил преимущество «армейцев». В начале второго периода третью шайбу забросил Линден Вей. Гостям в итоге так и не удалось вернуться в игру.

Следующий матч команд состоится в среду, 4 марта. Встреча будет вновь проходить в Москве. После этого команды продолжат серию в Нижнем Новгороде.