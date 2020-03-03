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Результаты матчей игрового дня в плей-офф КХЛ

Результаты матчей игрового дня в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

2 марта в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина было сыграно четыре матча.

Екатеринбургский «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча прошла на стадионе «Уралец» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0. Счёт на 18-й минуте открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Ему ассистировал Александр Шаров. В концовке встречи пустые ворота екатеринбуржцев поразил Евгений Чесалин. «Сибирь» ведёт в серии — 1-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пуустинен (Шаров) – 17:26' (5x5)   0:2 Чесалин – 59:05' (en)

Московский ЦСКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 3:0. В составе «армейцев» отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей. ЦСКА повёл в серии — 1-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Слепышев (Дальбек, Капризов) – 04:04' (5x5)   2:0 Кемпе (Сорокин, Капризов) – 07:05' (5x5)   3:0 Вей (Григоренко, Мамин) – 23:05' (5x5)

Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1, счёт в серии 1-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Фрэттин (Галимов, Галиев) – 07:07' (5x5)   2:0 Галимов (Лукоянов) – 12:47' (5x5)   2:1 Хайруллин (Берглунд) – 14:08' (5x5)   3:1 Глухов (Педан, Викстранд) – 41:28' (5x5)   4:1 Фрэттин (Галиев, Яруллин) – 54:06' (5x4)

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии со счётом 5:1. Команды на двоих набрали 125 минут штрафа, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут. «Динамо» ведёт в серии — 1-0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
1:0 Яшкин – 02:44' (5x5)   2:0 Петерссон – 33:42' (5x5)   3:0 Петерссон (Волков, Миронов) – 37:40' (5x5)   4:0 Чайковски (Шипачёв, Хиетанен) – 41:53' (5x3)   4:1 Никонцев (Херсли) – 56:38' (5x5)   5:1 Брюквин (Пулккинен, Полыгалов) – 59:02' (5x5)
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