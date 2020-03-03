Результаты матчей игрового дня в плей-офф КХЛ

2 марта в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина было сыграно четыре матча.
Екатеринбургский «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча прошла на стадионе «Уралец» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0. Счёт на 18-й минуте открыл нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен. Ему ассистировал Александр Шаров. В концовке встречи пустые ворота екатеринбуржцев поразил Евгений Чесалин. «Сибирь» ведёт в серии — 1-0.
Московский ЦСКА дома обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 3:0. В составе «армейцев» отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей. ЦСКА повёл в серии — 1-0.
Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на льду «Татнефть Арены» и завершилась победой хозяев — 4:1, счёт в серии 1-0.
Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии со счётом 5:1. Команды на двоих набрали 125 минут штрафа, причём большая часть удалений пришлась на вторую половину третьего периода, в котором арбитры выписали 113 штрафных минут. «Динамо» ведёт в серии — 1-0.
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