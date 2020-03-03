Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мартемьянов: в плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает

Мартемьянов: в плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат первого матча плей-офф КХЛ с «Сибирью». Клуб из Новосибирской области одержал победу со счётом 2:0.

«В атаке мы были недостаточно агрессивны на пятаке, соперник перекрыл всё, блестяще сыграл вратарь. Отмечу и нашего вратаря — хороший матч провёл. Где-то не хватило настырности. Мы проиграли по силовым приёмам и по блокированным броскам.

У соперника самоотдача была повыше. Ну и их качественная игра в обороне, нашим нападающим очень сложно было с ударных позиций атаковать, соперник постоянно был перед игроком, клюшки засовывали под бросок. Но моменты были, только мы их не использовали.

В плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает. Соперник сыграл в обороне просто блестяще, я считаю. Завтра будем думать, как её взломать. Из этого поражения трагедии мы не делаем», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020