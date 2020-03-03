Мартемьянов: в плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат первого матча плей-офф КХЛ с «Сибирью». Клуб из Новосибирской области одержал победу со счётом 2:0.
«В атаке мы были недостаточно агрессивны на пятаке, соперник перекрыл всё, блестяще сыграл вратарь. Отмечу и нашего вратаря — хороший матч провёл. Где-то не хватило настырности. Мы проиграли по силовым приёмам и по блокированным броскам.
У соперника самоотдача была повыше. Ну и их качественная игра в обороне, нашим нападающим очень сложно было с ударных позиций атаковать, соперник постоянно был перед игроком, клюшки засовывали под бросок. Но моменты были, только мы их не использовали.
В плей-офф важно не кто больше забивает, а кто меньше пропускает. Соперник сыграл в обороне просто блестяще, я считаю. Завтра будем думать, как её взломать. Из этого поражения трагедии мы не делаем», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.
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