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Гол Наместникова и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

Гол Наместникова и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Логан О'Коннор и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта.

«Детройт» продлил серию поражений до шести игр. «Колорадо» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Манта (Ларкин, Бьега) – 05:48' (5x5)   1:1 Наместников (Грейвз, Ничушкин) – 12:50' (5x5)   1:2 О'Коннор (Ландеског, Маккиннон) – 34:31' (5x5)
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