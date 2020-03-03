Гол Наместникова и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличился Логан О'Коннор и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта.
«Детройт» продлил серию поражений до шести игр. «Колорадо» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.
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