Гол Наместникова и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличился Логан О'Коннор и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта.

«Детройт» продлил серию поражений до шести игр. «Колорадо» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.