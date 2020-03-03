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«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл», у Макдэвида и Драйзайтля 10 очков на двоих

«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл», у Макдэвида и Драйзайтля 10 очков на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

К третьему периоду счёт был равным – 3:3. Однако в заключительном периоде «Эдмонтон» забросил 5 шайб и одержал разгромную победу над соперником. В составе победителей четыре гола забил Леон Драйзайтль. Также на его счету результативная передача. Коннор Макдэвид набрал 5 очков, забив гол и сделав 4 результативные передачи. Ещё по разу отличились Кайлер Ямамото, Зак Кассиан и Джош Арчибальд.

«Нэшвилл» потерпел второе поражение после четырёх побед кряду. «Эдмонтон» в свою очередь одержал вторую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Эннис, Макдэвид) – 06:23' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 19:31' (5x5)   1:2 Йози (Туррис, Гранлунд) – 22:14' (5x5)   2:2 Йернкрок (Дюшейн) – 22:28' (5x5)   2:3 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 33:44' (5x5)   3:3 Бонино (Смит, Гримальди) – 35:05' (5x5)   3:4 Макдэвид (Арчибальд, Нурс) – 44:42' (5x5)   3:5 Драйзайтль (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс) – 45:17' (5x5)   3:6 Кассиан (Макдэвид, Нурс) – 47:03' (5x5)   3:7 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 48:28' (5x5)   3:8 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 49:55' (5x4)
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