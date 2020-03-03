«Эдмонтон» разгромил «Нэшвилл», у Макдэвида и Драйзайтля 10 очков на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

К третьему периоду счёт был равным – 3:3. Однако в заключительном периоде «Эдмонтон» забросил 5 шайб и одержал разгромную победу над соперником. В составе победителей четыре гола забил Леон Драйзайтль. Также на его счету результативная передача. Коннор Макдэвид набрал 5 очков, забив гол и сделав 4 результативные передачи. Ещё по разу отличились Кайлер Ямамото, Зак Кассиан и Джош Арчибальд.

«Нэшвилл» потерпел второе поражение после четырёх побед кряду. «Эдмонтон» в свою очередь одержал вторую победу кряду.