Наместников: по ходу тренировок и матчей всё больше понимаю, как играют в «Колорадо»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (2:1). Российский форвард в этом матче забросил первую шайбу за команду.
«Всё хорошо, ребята мне много помогают. Я задаю вопросы. По ходу тренировок и матчей всё больше понимаю, как тут играют. Становится легче», — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ.
В составе победителей отличился Логан О'Коннор и ещё одну шайбу забросил Наместников. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с показателем полезности «-1». Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров завершил матч с показателем полезности «+1».
Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»
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