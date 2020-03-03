Глава СДК КХЛ Каменский — о московском дерби: хотелось бы поменьше грязи

Глава Спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о событиях, происходивших в первом матче серии плей-офф между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1).
«Были прогнозы, что в этом противостоянии встречаются равные команды, но старт получился только у „Динамо“. Однако в первых матчах такое бывает, и нужно понимать, что все оценки даются только по итогам серии.
Работа у нас всегда есть, но, подозреваю, теперь её только добавится. Посмотрим, что пришлют судьи, причём не только по московскому дерби, но и по всем матчам дня. Поведение Гончарова? Это уже наши внутренние вопросы. Понятно, что пресса будет обсуждать дерби долго, такова работа журналистов. В своё время я был участником популярной серии «Колорадо» — «Детройт», там с эксцессами тоже было всё в порядке. Помнится, пресса их смаковала не один день и даже не один год.
Можно ли сравнить московское дерби в той классикой НХЛ? Почему бы и нет, такие матчи запоминаются надолго, в целом идут в плюс любой лиге. Но хотелось бы, чтобы в московской серии было бы поменьше грязи», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
Общими усилиями команды набрали 103 минуты штрафа. Отметим, что изначально в протоколе были указаны 125 минут штрафного времени, однако впоследствии выяснилось, что защитник «Спартака» Александр Никишин не был наказан удалением до конца матча.
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