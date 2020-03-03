Голкипер Олкинуора, защитник Альмквист и нападающий Юнг покинули «Адмирал»

Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг покинули «Адмирал», сообщается на официальном сайте приморского клуба.

29-летний Олкинуора одержал 13 побед в 31 матче регулярного чемпионате при проценте отражённых бросков 92,9% и коэффициенте надёжности 2,51, на счету вратаря три шат-аута.

29-летний Альмквист в нынешнем сезоне сыграл 58 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «0» и 34 минутах штрафного времени.

29-летний Юнг в завершившемся регулярном чемпионате принял участие в 59 матчах, набрав 37 (15+22) очков при полезности "-3" и 26 штрафных минутах. Все игроки пополнили состав приморского клуба в прошлое межсезонье.

«Адмирал» не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата клуб набрал 56 очков и занял последнее место в Восточной конференции.