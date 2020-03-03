Драйзайтль повторил достижение Бродбента и Лемье

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. Драйзайтль забросил минимум две шайбы в ворота «Нэшвилла» в последних пяти матчах с этой командой. Серия ведёт отсчёт с 27 октября 2018 года.

Ранее не менее двух голов в ворота отдельно взятой команды в пяти матчах подряд забивали лишь два хоккеиста в истории НХЛ — Панч Бродбент («Оттава Сенаторз», с 7 января по 22 февраля 1922 года с «Монреаль Канадиенс») и Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз», с 3 марта 1987 по 27 марта 1988 с «Квебек Нордикс»).