Назаров: не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. Регламентом КХЛ драки не запрещены

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о событиях, происходивших в первом матче серии плей-офф между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1).

«Нет ничего удивительного, что накануне в матчах КХЛ случилось много драк. Так, Эмиль Галимов подрался с Павлом Порядиным в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком». Отлично знаю обоих хоккеистов – работал с ними в Нижнекамске. Оба целеустремлённые, порой эмоции бьют через край. Вчера оба повели себя по-мужски.

Но самым ярким матчем дня, как и ожидалось, получилось московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Команды собрали уйму штрафных минут на двоих, а в третьем периоде на скамейках для штрафников не было свободных мест. Но лично я не вижу в этом ничего удивительного. Идёт борьба за ресурсы, а главный ресурс – это Кубок Гагарина.

Также хочу добавить, что не вижу смысла катить бочки на тренеров. Дескать, они всё это затевают и стравливают игроков. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате. У нас в регламенте КХЛ нет пункта о том, что драки в лиге запрещены. А всё, что не запрещено, – разрешено. Вчера было настоящее шоу. Думаю, болельщики получили спортивное удовлетворение в режиме онлайн, так как были видны борьба и эмоции. Именно это и хочет видеть зритель», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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