Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 3 марта
Сегодня, 3 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. Во всех четырёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
16:30 (мск). «Барыс» — «Металлург» (1-0 в серии).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
19:30. СКА — «Витязь» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область
19:30. «Йокерит» — «Локомотив» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
Локомотив
Ярославль
19:30. «Авангард» — «Салават Юлаев» (1-0).
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
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