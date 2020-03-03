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Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 3 марта

Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 3 марта
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. Во всех четырёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Календарь Кубка Гагарина—2020

16:30 (мск). «Барыс» — «Металлург» (1-0 в серии).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

19:30. СКА — «Витязь» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Витязь
Московская область

19:30. «Йокерит» — «Локомотив» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Не начался
Локомотив
Ярославль

19:30. «Авангард» — «Салават Юлаев» (1-0).

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

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