Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 3 марта

Сегодня, 3 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Восемь клубов проведут свои вторые встречи в плей-офф. Во всех четырёх парах первый матч остался за командой, занявшей более высокое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Календарь Кубка Гагарина—2020

16:30 (мск). «Барыс» — «Металлург» (1-0 в серии).

19:30. СКА — «Витязь» (1-0).

19:30. «Йокерит» — «Локомотив» (1-0).

19:30. «Авангард» — «Салават Юлаев» (1-0).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Статистика лучших снайперов и бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.