Вайсфельд — о поле зарплат в КХЛ: ниже 350 млн рублей – это неконкурентоспособные команды

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал решение совета директоров КХЛ утвердить пол зарплат в сезоне-2020/2021 в 270 млн рублей.

«Если бы этот вопрос зависел от меня, то я бы ввёл пол зарплат в 350 млн рублей уже со следующего сезона. В принципе, для Риги или Минска пол в 270 млн рублей нормальный. А вот для Хабаровска или Владивостока – нет. Когда стоит дилемма, куда ехать при одних и тех же деньгах, то люди, конечно, выберут Европу, а не Дальний Восток. Могу сказать, что при мне у «Автомобилиста» был бюджет в 350 млн рублей – мы тогда вышли в плей-офф.

Самое важное в этом вопросе – разница между потолком и полом зарплат. Чем меньше эта разница, тем лучше и конкурентоспособнее будет лига. Ниже 350 млн рублей – это неконкурентоспособные команды. Даже если у этих клубов гениальный менеджмент, выйти в плей-офф им может помочь только чудо. Например, если провалится кто-то из конкурентов или случится какой-то форс-мажор», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.