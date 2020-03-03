Малкин: «Питтсбургу» пора уже осознать, что лёгких соперников до конца чемпионата не будет

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал шестиматчевую серию поражений.



«Мы не помогаем друг другу. Мы смотрим друг на друга и ждём шайбу. Но так это не работает. Это не наша игра. Нужно чаще бросать и идти к воротам, мешая вратарю соперников. Кажется, пора уже осознать, что лёгких соперников до конца чемпионата не будет. Пора включать режим плей-офф.

Мы должны верить в себя, особенно после всего, через что прошли в этом сезоне. Мне кажется, возвращение домой после калифорнийского турне пойдёт нам на пользу. Нам надо не киснуть, не обвинять друг друга, а собраться всем вместе и показать болельщикам, на что мы на самом деле способны», – цитирует Малкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.