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Малкин: «Питтсбургу» пора уже осознать, что лёгких соперников до конца чемпионата не будет

Малкин: «Питтсбургу» пора уже осознать, что лёгких соперников до конца чемпионата не будет
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал шестиматчевую серию поражений.

«Мы не помогаем друг другу. Мы смотрим друг на друга и ждём шайбу. Но так это не работает. Это не наша игра. Нужно чаще бросать и идти к воротам, мешая вратарю соперников. Кажется, пора уже осознать, что лёгких соперников до конца чемпионата не будет. Пора включать режим плей-офф.

Мы должны верить в себя, особенно после всего, через что прошли в этом сезоне. Мне кажется, возвращение домой после калифорнийского турне пойдёт нам на пользу. Нам надо не киснуть, не обвинять друг друга, а собраться всем вместе и показать болельщикам, на что мы на самом деле способны», – цитирует Малкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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