КХЛ сделала заявление по возможному запрету от мэрии Москвы на проведение матчей плей-офф

Континентальная хоккейная лига сделала заявление по возможному запрету от мэрии Москвы на проведение матчей Кубка Гагарина в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В настоящий момент в Континентальную хоккейную лигу не поступало никаких документов от мэрии Москвы, связанных с предупреждением распространения инфекции, вызванной коронавирусом. В случае поступления таких документов КХЛ после консультаций с клубами, чьи интересы могут быть затронуты, проработает план дальнейших действий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.