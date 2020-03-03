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КХЛ сделала заявление по возможному запрету от мэрии Москвы на проведение матчей плей-офф

КХЛ сделала заявление по возможному запрету от мэрии Москвы на проведение матчей плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига сделала заявление по возможному запрету от мэрии Москвы на проведение матчей Кубка Гагарина в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В настоящий момент в Континентальную хоккейную лигу не поступало никаких документов от мэрии Москвы, связанных с предупреждением распространения инфекции, вызванной коронавирусом. В случае поступления таких документов КХЛ после консультаций с клубами, чьи интересы могут быть затронуты, проработает план дальнейших действий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.

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