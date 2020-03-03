Тэллон: если Бобровский в ударе, «Флорида» не может забить, забиваем – у него не идёт игра

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал последние неудачи команды и игру вратаря Сергея Бобровского.



«До перерыва на Матч звёзд с командой всё было нормально. Мы выиграли шесть матчей подряд, хорошо играли. И вот мы приехали в Монреаль. Они уже сыграли пару матчей и надрали нам задницу, называя вещи своими именами. Мы до сих пор не можем прийти в себя. Нам надо быстро найти выход из создавшегося положения. Нужно понять, в чём суть проблемы.



В некоторых играх проблемы возникают в атаке, в других — в обороне. Мне кажется, что в последнее время мы сосредоточились на защите, забыв об атаке, не можем реализовать большинство, хотя шансы есть. Наша команда делает ставку на атаку, а у нас она не всегда работает.

То вверх, то вниз. Нет стабильности. Когда Бобровский в ударе, мы не можем забить. Когда мы забиваем, у него игра не идёт. Вот что происходит. Надо бороться. Только от нас зависит, сможем ли мы оправдать ожидания», – цитирует Тэллона пресс-служба НХЛ.