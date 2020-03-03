ФХР: потолок зарплат в КХЛ создаёт серьёзный риск срыва подготовки сборной к Олимпиаде

29 февраля клубы Континентальной хоккейной лиги получили письмо с просьбой рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат с 900 миллионов рублей до 1,3 миллиарда рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).
В распоряжении «Коммерсанта» оказалось то самое письмо руководства Федерации хоккея России, подписанное её президентом Владиславом Третьяком и председателем правления федерации Аркадием Ротенбергом.
В письме говорится о том, что в ФХР «поступают обращения клубов КХЛ, в которых они сообщают, что вынуждены приостановить переговоры о заключении контрактов на следующий сезон с хоккеистами—членами сборной команды России ввиду невозможности предложить им конкурентные с Национальной хоккейной лигой условия».
В ФХР считают, что сложившаяся ситуация создаёт «серьёзный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года», «так как из клубов КХЛ уедут ведущие и наиболее талантливые хоккеисты». «Из-за массового отъезда российских хоккеистов и снижения уровня российских команд на первые роли в лиге выйдут иностранные клубы и российскому хоккею будет нанесён значительный ущерб», — сказано в письме.
Источник издания, знакомый с тем, как создавалось письмо ФХР, рассказал, что недовольство жёстким потолком «созрело не только в федерации, но и в некоторых ведущих клубах».
Вчера, 2 марта, совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламенте в части потолка и пола заработных плат. По итогам голосования поправки были приняты подавляющим большинством голосов. Несмотря на сопротивление ФХР, с сезона-2020/2021 устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей.
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