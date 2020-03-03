«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 3 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон)
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Маклюков, Михайлис — Валк — Старченко;
Блэкер — Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.
«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев— Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;
Минулин— Пивцакин, О'Делл — Нестрашил — Козун;
Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
- 3 марта 2020
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