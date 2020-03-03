«Барыс» — «Металлург»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нур-Султане состоится сегодня, 3 марта, начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барыс»:



Паскуале (Карлссон)

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Маклюков, Михайлис — Валк — Старченко;

Блэкер — Метальников, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов, Шестаков — Сагадеев — Петухов, Мусоров.

«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев— Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;

Минулин— Пивцакин, О'Делл — Нестрашил — Козун;

Вад. Антипин, Любимов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.