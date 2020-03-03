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Маккиннон: Наместников — реально умный игрок

Маккиннон: Наместников — реально умный игрок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением об игре новичка команды, российского форварда Владислава Наместникова. В четырёх матчах за новый клуб Наместников записал на свой счёт гол и результативную передачу при показателе полезности "+1".

«Владди — реально умный игрок. И очень здорово, что О'Коннор тоже забил в последней игре. Отлично, что так много ребят делают шаг вперёд и забрасывают важные шайбы, когда это необходимо. Это наша тема в нынешнем сезоне. Может, кому-то покажется странным, но мы играем в реально хороший защитный хоккей. Я думаю, что у нас один из лучших клубов НХЛ по действиям в обороне», — приводит слова Маккиннона The Athletic.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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