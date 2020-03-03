«Авангард» — «Салават Юлаев»: Сошников вновь остался вне заявки гостей

Стали известны составы «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В настоящий момент в серии ведут «ястребы» со счётом 1-0. Встреча в Балашихе состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе гостей вновь не попал Никита Сошников, Илья Крикунов заменил Илью Баранова, Алексей Семёнов вернулся в заявку.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Зернов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.