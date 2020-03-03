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«Авангард» — «Салават Юлаев»: Сошников вновь остался вне заявки гостей

«Авангард» — «Салават Юлаев»: Сошников вновь остался вне заявки гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В настоящий момент в серии ведут «ястребы» со счётом 1-0. Встреча в Балашихе состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе гостей вновь не попал Никита Сошников, Илья Крикунов заменил Илью Баранова, Алексей Семёнов вернулся в заявку.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Емелин — Франсон, Зернов — Макмиллан — Бек;
Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;
Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин — Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.

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