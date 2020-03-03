СКА — «Витязь»: стали известны составы команд на второй матч серии

Стали известны составы петербургского СКА и подольского «Витязя» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В настоящий момент «армейцы» ведут в серии со счётом 1-0. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Дыбленко, Карпов, Марченко — Морозов — Подколзин.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;

Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;

Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;

Катичев, Гончаров, Кулагин — Квартальнов — Колтыгин.