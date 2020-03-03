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СКА — «Витязь»: стали известны составы команд на второй матч серии

СКА — «Витязь»: стали известны составы команд на второй матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и подольского «Витязя» на второй матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В настоящий момент «армейцы» ведут в серии со счётом 1-0. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Карпов, Марченко — Морозов — Подколзин.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;
Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;
Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;
Катичев, Гончаров, Кулагин — Квартальнов — Колтыгин.

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