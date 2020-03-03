«Йокерит» — «Локомотив»: в состав хозяев вернулся Калниньш, у гостей сыграет Коновалов

Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «джокеры» ведут в серии со счётом 1-0. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск.



В состав «Йокерита» вернулся Янис Калниньш, пропустивший первый матч серии. У «Локомотива» основным вратарём будет Илья Коновалов, в прошлой встрече вышедший на замену после второго периода.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Хальме;

Лауридсен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Марков — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ильенко;

Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ткачёв — Да Коста;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко, Полунин, Денисенко — Свитов — Аверин.