«Йокерит» — «Локомотив»: в состав хозяев вернулся Калниньш, у гостей сыграет Коновалов

Стали известны составы финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива» на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «джокеры» ведут в серии со счётом 1-0. Встреча в Хельсинки состоится сегодня, 3 марта, начало матча — в 19:30 мск.
В состав «Йокерита» вернулся Янис Калниньш, пропустивший первый матч серии. У «Локомотива» основным вратарём будет Илья Коновалов, в прошлой встрече вышедший на замену после второго периода.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Хальме;
Лауридсен, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Марков — Накладал, Кудрявцев — Ландер — Ильенко;
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Полунин, Денисенко — Свитов — Аверин.
- 3 марта 2020
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