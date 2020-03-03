Кошечкин отразил 35 бросков в матче с «Барысом» и оформил шат-аут

Казахстанский «Барыс» на домашней площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 во втором матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал равным — 1-1, следующие два матча пройдут в Магнитогорске.
Оформил шат-аут голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, записавший в актив 35 сейвов. В первом матче (0:4) серии Кошечкин отразил 32 из 35 бросков, ещё один гол «Металлургу» забили в пустые ворота.
Первые 20 минут матча прошли без заброшенных шайб. Вскоре после перерыва «Металлург» вышел вперёд: на 25-й минуте гол забил нападающий Андрей Нестрашил. Вскоре команда гостей упрочила преимущество, удачный бросок сделал форвард Сергей Мозякин. На 37-й минуте Нестрашил оформил дубль, увеличив разницу на табло. В оставшееся время шайб заброшено не было.
- 3 марта 2020
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