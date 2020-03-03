Пронгер: вратари — странные люди, но Брызгалов даже среди них на другом уровне

Легендарный защитник Крис Пронгер поделился воспоминаниями об игре в одной команде с голкипером Ильёй Брызгаловым.
«Вратари — странные люди, а Брызгалов на другом уровне даже среди них. Думаю, если бы я не получил травму в «Филадельфии», так плохо эта история не завершилась бы. Я травмировался через 13 матчей после начала сезона, и Брызгалов мог делать всё, что хотел. Я же играл с ним в «Анахайме» и знал, как удержать его. А он начал предъявлять претензии к защитникам. Я тогда восстанавливался от сотрясения мозга, сидел в тёмной комнате и материл его: «Ах ты говнюк! Что же ты ругаешь всех, кроме себя!» Ненавижу, когда вратари так себя ведут. Ты же теряешь доверие в команде, это всё рушит. А потом он нёс эту чушь о космосе и прочем. Я сидел и думал: «На фига он привлекает к себе внимание всякими нехоккейными историями, когда ему нужно залечь на дно и молча делать работу». Я не считаю, что у него с головой не в порядке, но в Филадельфии вратарям нельзя было так себя вести», — приводит слова Пронгера телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
- 3 марта 2020
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