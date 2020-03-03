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И. Воробьёв: разница была во втором периоде, остальное — как и ожидалось

И. Воробьёв: разница была во втором периоде, остальное — как и ожидалось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного матча с «Барысом» (3:0, 1-1 в серии).

«Разница сегодня была во втором периоде. Он нам здорово удался. В большинстве мы забили и «5 на 5». В этом была разница. Остальное, как и ожидалось, плотная игра, как и два дня назад», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Барыса».

Первые 20 минут матча прошли без заброшенных шайб. Вскоре после перерыва «Металлург» вышел вперёд — на 25-й минуте гол забил нападающий Андрей Нестрашил. Вскоре команда гостей упрочила преимущество, удачный бросок сделал форвард Сергей Мозякин. На 37-й минуте Нестрашил оформил дубль, увеличив разницу на табло. В оставшееся время шайб заброшено не было. Сухой матч записал в свой актив голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, отразивший 35 бросков.

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Противостояние, в котором всё только начинается, переезжает в Магнитогорск.
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