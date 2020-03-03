Третьяк — о потолке зарплат: 900 млн мало чем обоснованы. Это предложили иностранцы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал письмо, направленное ФХР в клубы КХЛ с просьбой рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат с 900 млн рублей до 1,3 млрд.
«Наша задача — сохранить костяк из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх — 2022, чтобы они не уехали за океан. Но если кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за того, что не впишется в потолок, он вынужден будет уехать. Сумма в 900 млн рублей была предложена иностранными экспертами, и экономически она мало чем обоснована. Я против того, чтобы переплачивать игрокам, однако когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в 1,1 млрд, шёл 2013 год, с тех пор уровень инфляции составил 46%. Считаю, что нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что размер потолка в 1,3 млрд рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 3 марта 2020
-
21:26
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:49
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:02
-
17:35
-
17:01
-
16:48
-
16:37
-
16:14
-
15:59
-
15:39
-
15:34
-
15:10
-
14:55
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:32
-
13:02
-
13:00
-
12:24
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:15