Третьяк — о потолке зарплат: 900 млн мало чем обоснованы. Это предложили иностранцы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал письмо, направленное ФХР в клубы КХЛ с просьбой рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат с 900 млн рублей до 1,3 млрд.



«Наша задача — сохранить костяк из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх — 2022, чтобы они не уехали за океан. Но если кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за того, что не впишется в потолок, он вынужден будет уехать. Сумма в 900 млн рублей была предложена иностранными экспертами, и экономически она мало чем обоснована. Я против того, чтобы переплачивать игрокам, однако когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в 1,1 млрд, шёл 2013 год, с тех пор уровень инфляции составил 46%. Считаю, что нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что размер потолка в 1,3 млрд рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день», — цитирует Третьяка ТАСС.

Жёсткий потолок не выравняет КХЛ. Пол зарплат в 270 млн всё равно будет тянуть лигу вниз Величина пола должна быть гораздо существеннее.