«Сочи» подписал новый контракт с Никитой Точицким

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Точицким, информирует официальный сайт черноморской команды. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Для Точицкого прошедший сезон стал уже четвёртым в составе «леопардов». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Точицкий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 21 (10+11) балл при показателе полезности «–4» и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 13 минут 12 секунд за матч.



Ранее Точицкий защищал цвета подольского «Витязя», мытищинского «Атланта», новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», екатеринбургского «Автомобилиста», ханты-мансийской «Югры» и петербургского СКА.