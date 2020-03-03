«Сочи» подписал новый контракт с Никитой Точицким
Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Точицким, информирует официальный сайт черноморской команды. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
Для Точицкого прошедший сезон стал уже четвёртым в составе «леопардов». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Точицкий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 21 (10+11) балл при показателе полезности «–4» и 14 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 13 минут 12 секунд за матч.
Ранее Точицкий защищал цвета подольского «Витязя», мытищинского «Атланта», новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», екатеринбургского «Автомобилиста», ханты-мансийской «Югры» и петербургского СКА.
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