Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Подколзин стал самым молодым автором гола СКА в плей-офф, забив «Витязю»

Подколзин стал самым молодым автором гола СКА в плей-офф, забив «Витязю»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отметился дебютным голом в плей-офф КХЛ, поразив ворота подольского «Витязя». Таким образом, 18-летний форвард стал самым молодым игроком в истории СКА, которому удавалось забивать в плей-офф.

После гола Подколзина «Витязь» заменил голкипера Илью Ежова, вместо которого на лёд вышел Игорь Сапрыкин.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Карпов, Марченко — Морозов — Подколзин.

«Витязь»:

Сапрыкин (Ежов);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;
Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;
Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;
Катичев, Гончаров, Кулагин — Квартальнов — Колтыгин.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020