Подколзин стал самым молодым автором гола СКА в плей-офф, забив «Витязю»

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отметился дебютным голом в плей-офф КХЛ, поразив ворота подольского «Витязя». Таким образом, 18-летний форвард стал самым молодым игроком в истории СКА, которому удавалось забивать в плей-офф.
После гола Подколзина «Витязь» заменил голкипера Илью Ежова, вместо которого на лёд вышел Игорь Сапрыкин.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Карпов, Марченко — Морозов — Подколзин.
«Витязь»:
Сапрыкин (Ежов);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;
Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;
Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;
Катичев, Гончаров, Кулагин — Квартальнов — Колтыгин.
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