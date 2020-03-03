Подколзин стал самым молодым автором гола СКА в плей-офф, забив «Витязю»

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин отметился дебютным голом в плей-офф КХЛ, поразив ворота подольского «Витязя». Таким образом, 18-летний форвард стал самым молодым игроком в истории СКА, которому удавалось забивать в плей-офф.



После гола Подколзина «Витязь» заменил голкипера Илью Ежова, вместо которого на лёд вышел Игорь Сапрыкин.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Дыбленко, Карпов, Марченко — Морозов — Подколзин.



«Витязь»:



Сапрыкин (Ежов);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;

Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;

Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;

Катичев, Гончаров, Кулагин — Квартальнов — Колтыгин.