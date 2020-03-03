«Йокерит» уверенно победил «Локомотив», счёт в противостоянии стал 2-0
Финский «Йокерит» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» со счётом 5:1 во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.
Календарь розыгрыша Кубка Гагарина
Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт уже на второй минуте встречи, гол в актив записал нападающий Марко Анттила. В середине первого периода «Йокерит» упрочил преимущество усилиями защитника Давида Скленички. На 16-й минуте шайбу забросил ещё один защитник «джокеров» — Сами Лепистё. На 25-й минуте удачный бросок удался форварду хозяев Саку Мяэналанену. Вскоре «Локомотив» сократил отставание усилиями нападающего Магнуса Пяаярви. Точку в матче поставил Антти Пильстрём.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Анттила (Пильстрём) – 01:57' (5x5) 2:0 Скленичка (О'Нилл) – 10:28' (4x4) 3:0 Лепистё (О'Нилл) – 15:28' (5x4) 4:0 Мяэналанен (Лехтонен, Грант) – 24:23' (5x5) 4:1 Пяаярви (Да Коста) – 26:19' (5x4) 5:1 Пильстрём (Анттила) – 59:22' (4x5)
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