«Йокерит» уверенно победил «Локомотив», счёт в противостоянии стал 2-0

Финский «Йокерит» на домашней площадке победил ярославский «Локомотив» со счётом 5:1 во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.



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Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт уже на второй минуте встречи, гол в актив записал нападающий Марко Анттила. В середине первого периода «Йокерит» упрочил преимущество усилиями защитника Давида Скленички. На 16-й минуте шайбу забросил ещё один защитник «джокеров» — Сами Лепистё. На 25-й минуте удачный бросок удался форварду хозяев Саку Мяэналанену. Вскоре «Локомотив» сократил отставание усилиями нападающего Магнуса Пяаярви. Точку в матче поставил Антти Пильстрём.