«Маленький джентльмен». Жена Овечкина объявила пол будущего второго ребёнка

Стал известен пол будущего второго ребёнка в семье нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской. На специальной вечеринке пара объявила, что вновь ждёт сына. Семья уже воспитывает сына Сергея.
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На счету Овечкина 1274 очка в 1148 матчах в НХЛ. Благодаря этому форвард поднялся на 36-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, догнав защитника Эла Макинниса.
Недавно Овечкин забил 356-й гол на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Ему удалось обойти Яромира Ягра, у которого в активе 355 голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы. Второе место занимает Стив Айзерман, который забил 362 гола.
- 3 марта 2020
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