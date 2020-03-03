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«Маленький джентльмен». Жена Овечкина объявила пол будущего второго ребёнка

«Маленький джентльмен». Жена Овечкина объявила пол будущего второго ребёнка
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен пол будущего второго ребёнка в семье нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской. На специальной вечеринке пара объявила, что вновь ждёт сына. Семья уже воспитывает сына Сергея.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

На счету Овечкина 1274 очка в 1148 матчах в НХЛ. Благодаря этому форвард поднялся на 36-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков, догнав защитника Эла Макинниса.

Недавно Овечкин забил 356-й гол на выезде в НХЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Ему удалось обойти Яромира Ягра, у которого в активе 355 голов. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 402 заброшенные шайбы. Второе место занимает Стив Айзерман, который забил 362 гола.

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