«Салават» спасся в концовке и победил «Авангард» в овертайме. Счёт в серии стал 1-1

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2:3 ОТ во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.
Календарь розыгрыша Кубка Гагарина
Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами с разницей в 26 секунд — авторами удачных бросков стали защитник Григорий Панин и нападающий Семён Кошелев. На 52-й минуте подопечные Боба Хартли вышли вперёд, шайбу забросил форвард Павел Дедунов. Уфимский клуб спасся за шесть секунд до сирены, гол забил нападающий Сакари Маннинен. В овертайме победу «Салавату» принёс форвард Дмитрий Кугрышев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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