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«Салават» спасся в концовке и победил «Авангард» в овертайме. Счёт в серии стал 1-1

«Салават» спасся в концовке и победил «Авангард» в овертайме. Счёт в серии стал 1-1
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2:3 ОТ во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.

Календарь розыгрыша Кубка Гагарина

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами с разницей в 26 секунд — авторами удачных бросков стали защитник Григорий Панин и нападающий Семён Кошелев. На 52-й минуте подопечные Боба Хартли вышли вперёд, шайбу забросил форвард Павел Дедунов. Уфимский клуб спасся за шесть секунд до сирены, гол забил нападающий Сакари Маннинен. В овертайме победу «Салавату» принёс форвард Дмитрий Кугрышев.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Панин (Умарк, Хартикайнен) – 30:42' (5x5)   1:1 Кошелев (Франсон, Семёнов) – 31:08' (5x5)   2:1 Дедунов (Франсон) – 51:12' (5x5)   2:2 Маннинен (Умарк, Крикунов) – 59:54' (5x5)   2:3 Кугрышев (Пашнин) – 67:20' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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