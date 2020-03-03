К. Марченко: где-то игроки СКА не настроились, отдали инициативу в ненужный момент

Нападающий СКА Кирилл Марченко подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3, 2-0 в серии).



«Где-то не настроились, в первом и третьем периодах отдали инициативу в ненужный момент. Но главное, что выиграли. Конечно, все профессионалы. Не знаю, почему так получилось, у каждого бывают ошибки. Были удаления, у меня в том числе не очень правильное. Это переломило игру, отдали инициативу, поэтому такая концовка. В третьем периоде и «Витязь» добавил, им нужно вытаскивать серию, и мы сбавили. В совокупности получился такой счёт.



Вася Подколзин — молодец, здорово попал в ближний угол. В обороне у нашей тройки были провалы, но они у нас были всегда. Работаем над этим, смотрим видео, анализируем, что и где можно исправить. Думаю, подготовимся. Главный вывод перед переездом серии в Подольск — не расслабляться, так же двигаться, играть. Больше движения, бросков, и всё будет нормально.



Чувствую себя хорошо, эмоции зашкаливают. Надо будет с ними совладать, стараться играть хладнокровно», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии