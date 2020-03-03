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Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает

Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров после матча с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-1 в серии) прокомментировал жалобу, которую на него подали «ястребы» после первой встречи.

«У меня не было никакой реакции на жалобу «Авангарда». Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает. Конечно, я не специально бросал, смотрел на лёд, был зол, что мы пропустили гол.

Прекрасно знаем, что эта команда провоцирует, сегодня попытались быть сдержаннее. Считаю, провокации — вообще не хоккейный стиль. Надо играть жёстко, в плей-офф всегда жёсткая игра. Все видели вчера, как играли «Спартак» с «Динамо». Считаю, хоккей таким должен быть. В эпизоде с Паниным казалось, что всё страшно, но оказалось, нормально. Он вышел играть, боец. Молодец", — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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