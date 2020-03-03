Макеев: в этой серии от «Витязя» изначально никто ничего не ждёт
Нападающий «Витязя» Алексей Макеев подвёл итоги проигранного матча со СКА (3:4, 0-2 в серии).
«Главная причина поражений в Петербурге очевидна всем — наши удаления. Вторая причина — большинство соперника. У СКА хорошие исполнители, пока не можем с ними справиться. Они разобрали наши действия в меньшинстве и используют все наши недоработки, ошибки. Третий гол сегодня пропустили из-за ворот. Уже разбирали подобный момент, и всё равно получили.
У нас есть завтрашний день. Посмотрим пропущенные голы, сделаем работу над ошибками. В этой серии от нас изначально никто ничего не ждёт. А мы на каждый матч выходим биться и дальше будем стараться», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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