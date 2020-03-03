Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макеев: в этой серии от «Витязя» изначально никто ничего не ждёт

Макеев: в этой серии от «Витязя» изначально никто ничего не ждёт
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев подвёл итоги проигранного матча со СКА (3:4, 0-2 в серии).

«Главная причина поражений в Петербурге очевидна всем — наши удаления. Вторая причина — большинство соперника. У СКА хорошие исполнители, пока не можем с ними справиться. Они разобрали наши действия в меньшинстве и используют все наши недоработки, ошибки. Третий гол сегодня пропустили из-за ворот. Уже разбирали подобный момент, и всё равно получили.

У нас есть завтрашний день. Посмотрим пропущенные голы, сделаем работу над ошибками. В этой серии от нас изначально никто ничего не ждёт. А мы на каждый матч выходим биться и дальше будем стараться», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020