Макеев: в этой серии от «Витязя» изначально никто ничего не ждёт

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев подвёл итоги проигранного матча со СКА (3:4, 0-2 в серии).



«Главная причина поражений в Петербурге очевидна всем — наши удаления. Вторая причина — большинство соперника. У СКА хорошие исполнители, пока не можем с ними справиться. Они разобрали наши действия в меньшинстве и используют все наши недоработки, ошибки. Третий гол сегодня пропустили из-за ворот. Уже разбирали подобный момент, и всё равно получили.



У нас есть завтрашний день. Посмотрим пропущенные голы, сделаем работу над ошибками. В этой серии от нас изначально никто ничего не ждёт. А мы на каждый матч выходим биться и дальше будем стараться», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.