Кравец: «Витязь» идёт по нарастающей. Сначала один период получился, теперь два

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча со СКА (3:4 ОТ, 0-2 в серии).



«Игра у нас была гораздо лучше. Благодарю ребят за проявленные бойцовские качества, выполнение игрового задания. Особенно это касается первого и третьего периодов, во втором пока игра не получается – несколько неоправданных удалений было. Игра в меньшинстве может быть лучше. Весь второй период неудачный. Идём по нарастающей: сначала один период получился, теперь два, будем надеяться, что будут и три. Большое спасибо ребятам за игру. Получил огромное удовольствие от первого и третьего периодов, от того, как бегали, бились, боролись, вставали… Для многих это первые игры в плей-офф. Здорово, что есть характеры в команде и есть настоящие хоккеисты.



Что не так с дальней лавкой? Удаления, невыполнение игроками заданий во время удалений. Там много вариантов: подкатиться правильно, перекрыть середину – как забили четвёртый гол. Мы же всё это разбираем… Опыта где-то не хватает, энергии, набранной годами игры в КХЛ. Естественно, люди допускают небольшие ошибки. У нас же тоже было большинство. Не могу сказать, что оно было плохим, но голов-то не было. На данном этапе мы с трудом собираем одно звено. Второе выходит на концовку. Это тоже важно. Для выполнения задачи в большинстве тоже нужны мастера. Такие моменты и решают судьбу. Главное, попросил ребят: нужно бороться, биться, играть на будущее. Придёт и мастерство. Если каждый матч так выкладываться, оно никуда не денется.

Почему не помогает, что наш тренер вратарей хорошо знает Самонова? Если бы тренер вратарей вышел на лёд с клюшкой и шайбой, наверное, решил бы вопрос. Всех же вратарей разбирают, все всё знают. Исполнение решает, просто так не забьёшь хорошему вратарю. Всё зависит от ситуации, выполнения броска – опять мастерство. Тренер вратарей рассказывает, объясняет. Выходят люди и не забивают. Бывает. Хороший голкипер.



Повесили свитер Сёмина на лавке, у него день рождения. Мы бы и ещё одного повесили, но его уже нет у нас (имеется в виду нападающий Артём Швец-Роговой, который тоже родился 3 марта. Осенью форвард перешёл из «Витязя» в СКА. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.