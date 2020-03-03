Кудашов: при счёте 4:1 СКА позволил себе вольности, поэтому концовка была нервная

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3, 2-0 в серии).



«Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка была. Самое главное – выиграли, но начало и конец подвели немножко. В середине игры делали то, о чём договаривались: перехватили инициативу, забили нужные голы. Но при счёте 4:1 стали позволять себе вольности, поэтому сделали такую нервную концовку», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В середине первого периода клуб из Подольска вышел вперёд, гол в ворота соперника отправил нападающий Куинтон Хауден. На старте второго периода СКА восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу записал в актив форвард Сергей Плотников. Клуб из Санкт-Петербурга резко добавил и до второго перерыва забил ещё трижды усилиями Евгения Кетова, Василия Подколзина и Йоонаса Кемппайнена. На 51-й минуте Хауден оформил дубль. Вскоре гол забил форвард «Витязя» Алексей Макеев, тем самым сократив отставание гостей до минимума, но отыграться подольский клуб не смог.

СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии