Кудашов: при счёте 4:1 СКА позволил себе вольности, поэтому концовка была нервная

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3, 2-0 в серии).
«Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка была. Самое главное – выиграли, но начало и конец подвели немножко. В середине игры делали то, о чём договаривались: перехватили инициативу, забили нужные голы. Но при счёте 4:1 стали позволять себе вольности, поэтому сделали такую нервную концовку», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В середине первого периода клуб из Подольска вышел вперёд, гол в ворота соперника отправил нападающий Куинтон Хауден. На старте второго периода СКА восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу записал в актив форвард Сергей Плотников. Клуб из Санкт-Петербурга резко добавил и до второго перерыва забил ещё трижды усилиями Евгения Кетова, Василия Подколзина и Йоонаса Кемппайнена. На 51-й минуте Хауден оформил дубль. Вскоре гол забил форвард «Витязя» Алексей Макеев, тем самым сократив отставание гостей до минимума, но отыграться подольский клуб не смог.
- 3 марта 2020
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47
-
21:26
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:49
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:02
-
17:35
-
17:01
-
16:48
-
16:37
-
16:14
-
15:59